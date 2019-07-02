Каждый учитель имеет право на джинсы. И это не только о свободе выбора
права учителей

Каждый учитель имеет право на джинсы. И это не только о свободе выбора

17 450
4
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Каждый учитель имеет право на джинсы. И это не только о свободе выбора

17 450
4

Как должен одеваться учитель? Даже если не говорить о купальниках. Иногда и просто джинсы могут стать поводом для выговора. Американская учительница Кристи Лауден, которая преподаёт английский в школе уже больше десяти лет, считает, что джинсы — лучшая одежда для учителя (если ему, конечно, в них удобно).

Если бы вы зашли в мой класс десять лет назад, вы бы увидели меня у доски — в строгой юбке до колена, каблуки, волосы затянуты в пучок. Мои ученики же смирно сидят за партами, выстроенными в ряд, внимают каждому слову.

Если вы войдёте в мой класс сейчас, картина будет совершенно иной. Столы сдвинуты, ученики запросто могут сидеть на полу с планшетами. Они разговаривают, ходят по классу. И я сижу вместе с ними. На мне джинсы.

От той самой строгой юбки я избавилась много лет назад, и с тех пор каждый день ношу джинсы. Ещё теперь я знаю, сколько может быть споров из-за одежды педагога — строгий дресс-код или чуть больше свободы. По моему мнению, джинсы имеют полное право стать частью дресс-кода школьного учителя. И вот почему.

1. Джинсы — это одежда для работы, а не ради работы

Было бы сложно сидеть на ковре и читать детям книгу, если бы вы были в узкой юбке: постоянно поддёргивать подол, проверять, не видно ли там чего-нибудь лишнего. В юбке я не могу позволить себе потянуться за чем-то через парту, не думая о том, где же эта юбка заканчивается. В джинсах можно не волноваться, что твоё фото в неловком виде окажется в инстаграме или снэпчате.

И да, можно не страдать по поводу ярлычков «только химчистка», которыми так любят украшать костюмы. (У кого вообще сейчас есть время и деньги на эту химчистку?) Джинсы решают все эти проблемы. В них удобно и просто работать — ходить, стоять, сидеть или даже ползать на коленях по полу. В жизни учителей всякое случается.

2. Джинсы делают меня незаметной

Мои ученики считают, что я достаточно молодо выгляжу. Помимо джинсов, я ещё ношу и рюкзак: так лучше для спины. Когда я в джинсах и с рюкзаком появляюсь в школьном коридоре, ученики меня просто не замечают. Вы не представляете, сколько важного и нужного для педагога можно узнать в эти минуты. Значительно эффективнее, чем царственно шествовать по коридору среди расступающихся детей.

Но это не мешает мне сделать замечание, если я слышу, например, бранные слова. «Та-а-а-к, что за выражения!» — и тут все понимают, что я рядом. Извинятся, а потом скажут своим друзьям из других классов: «Ой, да это наша учительница». Сплошное развлечение.

3. Джинсы устраняют лишние барьеры

Что является одним из признаков отличного учителя? Хорошие отношения педагога и учеников. Строгий дресс-код говорит детям: «Я — твой начальник», а джинсы говорят: «Я тот, кто рядом и готов помочь». В классе я не только учитель — я ещё и коуч, наставник, фасилитатор. Джинсы позволяют мне лучше справляться с этой ролью.

4. Джинсы не мешают быть профессионалом

Большая часть противников появления в джинсах в школе в один голос говорят: «Если учитель профессионал, то он и выглядеть должен как профессионал». Но разве в мире есть хоть один дресс-код, который хоть что-нибудь говорил о профессионализме? Вне зависимости от того, в джинсах вы или нет, непрофессионализм (если он есть) в какой-то момент станет очевиден окружающим, его не спрячешь за костюм.

5. Джинсы делают нас счастливее

«Счастливая жена — счастливая жизнь» — обычное выражение, которым сопровождают свадьбы. Так вот. Для школы идеально подойдёт фраза «Счастливый учитель — счастливый класс». Согласитесь, настроение учителя задаёт тон классу на весь день.

Если вам неудобно, некомфортно, в том числе из-за одежды, вы не будете счастливы в этот день. Но только когда вам комфортно во всех отношениях, вы можете работать на полную. Дальше логичная связка: если вы выкладываетесь по полной в классе, то и достижения ваших учеников будут лучше. Удобные любимые джинсы — это половина успеха.

6. Джинсы — это элемент доверия

Я работаю в школе без строгого дресс-кода для педагогов. Многие учителя часто приходят на работу в джинсах, но при этом мы не выглядим кучкой неопрятных людей, а наши дети и качество их обучения никак не страдает. Руководство школы доверяет нам, а мы его очень ценим за это. Нам приятно, что нас воспринимают как взрослых ответственных людей, которые не нуждаются в куче ограничений и рекомендаций.

Когда школа разрешает учителям выбирать одежду, она делает важный шаг в сторону осознанной свободы. И в том, как мы учим детей, и в том, как мы выглядим.

По материалам We Are Teachers.

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Комментарии(4)
Леона Леониди
Ничего не имею против того что бы учителя носили джинсы. Но при этом странно требовать от учеников соблюдать строгий дресс-код.
02 июля 2019
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Люба Пакелькина
Леона Леониди
вот именно. Я не понимаю, почему каждая наша школа пытается нарядить детей в костюмы: пиджаки-галстку-брюки. Почему дети не могут ходить в джинсах? Лучше б ремонты вовремя делали, да оборудование обновляли. А то не в каждой школе душевая есть, чтоб обдаться после физкультуры, зато одеты дети как будто в оксфорде учатся. Оксфорд — это прежде всего научная и техническая база и высокий уровень подготовки педагогов и лишь в последнюю — это форма. А у нас формой, как всегда, пытаются заменить содержание
03 июля 2019
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Елена Аверина
У нас в школе есть учительница, точно не знаю, но что-то около 40. Отнюдь не Дюймовочка, крупная, но «фигуристая». Она совершенно безошибочно выбрала свой стиль — джинсовый. Не только брюки, а вся капсула, как сейчас говорят. Очень в точку попала! Ни добавить, ни убавить. Так что я — за джинсы, безоговорочно!
03 июля 2019
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Танюша Нагаева
Всім привіт! всем Привет! Сотрудничество гуманные педагогика и учитель старший товарищ и радость общения и желание идти на работу просто бежать т. к. там интересно и тебя ждут смышленые и классные глаза и сам мир где ты творишь! Это Супер! А главное кем станут твои ученики что научаться делать как видят мир. Вид одежды должен быть сооразмерим занятиям. Работаем на полу супер один вариант. Праздник другой театр и. т. д. Всем желаю творить и открывать новое в себе и дарить детям!
08 июля 2019
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