Каждый учитель имеет право на джинсы. И это не только о свободе выбора

Как должен одеваться учитель? Даже если не говорить о купальниках. Иногда и просто джинсы могут стать поводом для выговора. Американская учительница Кристи Лауден, которая преподаёт английский в школе уже больше десяти лет, считает, что джинсы — лучшая одежда для учителя (если ему, конечно, в них удобно).

Привет, учитель! Рассылка Для тех, кто работает в школе и очень любит свою профессию

Если бы вы зашли в мой класс десять лет назад, вы бы увидели меня у доски — в строгой юбке до колена, каблуки, волосы затянуты в пучок. Мои ученики же смирно сидят за партами, выстроенными в ряд, внимают каждому слову.

Если вы войдёте в мой класс сейчас, картина будет совершенно иной. Столы сдвинуты, ученики запросто могут сидеть на полу с планшетами. Они разговаривают, ходят по классу. И я сижу вместе с ними. На мне джинсы.

От той самой строгой юбки я избавилась много лет назад, и с тех пор каждый день ношу джинсы. Ещё теперь я знаю, сколько может быть споров из-за одежды педагога — строгий дресс-код или чуть больше свободы. По моему мнению, джинсы имеют полное право стать частью дресс-кода школьного учителя. И вот почему.

1. Джинсы — это одежда для работы, а не ради работы

Было бы сложно сидеть на ковре и читать детям книгу, если бы вы были в узкой юбке: постоянно поддёргивать подол, проверять, не видно ли там чего-нибудь лишнего. В юбке я не могу позволить себе потянуться за чем-то через парту, не думая о том, где же эта юбка заканчивается. В джинсах можно не волноваться, что твоё фото в неловком виде окажется в инстаграме или снэпчате.

И да, можно не страдать по поводу ярлычков «только химчистка», которыми так любят украшать костюмы. (У кого вообще сейчас есть время и деньги на эту химчистку?) Джинсы решают все эти проблемы. В них удобно и просто работать — ходить, стоять, сидеть или даже ползать на коленях по полу. В жизни учителей всякое случается.

2. Джинсы делают меня незаметной

Мои ученики считают, что я достаточно молодо выгляжу. Помимо джинсов, я ещё ношу и рюкзак: так лучше для спины. Когда я в джинсах и с рюкзаком появляюсь в школьном коридоре, ученики меня просто не замечают. Вы не представляете, сколько важного и нужного для педагога можно узнать в эти минуты. Значительно эффективнее, чем царственно шествовать по коридору среди расступающихся детей.

Но это не мешает мне сделать замечание, если я слышу, например, бранные слова. «Та-а-а-к, что за выражения!» — и тут все понимают, что я рядом. Извинятся, а потом скажут своим друзьям из других классов: «Ой, да это наша учительница». Сплошное развлечение.

3. Джинсы устраняют лишние барьеры

Что является одним из признаков отличного учителя? Хорошие отношения педагога и учеников. Строгий дресс-код говорит детям: «Я — твой начальник», а джинсы говорят: «Я тот, кто рядом и готов помочь». В классе я не только учитель — я ещё и коуч, наставник, фасилитатор. Джинсы позволяют мне лучше справляться с этой ролью.

4. Джинсы не мешают быть профессионалом

Большая часть противников появления в джинсах в школе в один голос говорят: «Если учитель профессионал, то он и выглядеть должен как профессионал». Но разве в мире есть хоть один дресс-код, который хоть что-нибудь говорил о профессионализме? Вне зависимости от того, в джинсах вы или нет, непрофессионализм (если он есть) в какой-то момент станет очевиден окружающим, его не спрячешь за костюм.

5. Джинсы делают нас счастливее

«Счастливая жена — счастливая жизнь» — обычное выражение, которым сопровождают свадьбы. Так вот. Для школы идеально подойдёт фраза «Счастливый учитель — счастливый класс». Согласитесь, настроение учителя задаёт тон классу на весь день.

Если вам неудобно, некомфортно, в том числе из-за одежды, вы не будете счастливы в этот день. Но только когда вам комфортно во всех отношениях, вы можете работать на полную. Дальше логичная связка: если вы выкладываетесь по полной в классе, то и достижения ваших учеников будут лучше. Удобные любимые джинсы — это половина успеха.

6. Джинсы — это элемент доверия

Я работаю в школе без строгого дресс-кода для педагогов. Многие учителя часто приходят на работу в джинсах, но при этом мы не выглядим кучкой неопрятных людей, а наши дети и качество их обучения никак не страдает. Руководство школы доверяет нам, а мы его очень ценим за это. Нам приятно, что нас воспринимают как взрослых ответственных людей, которые не нуждаются в куче ограничений и рекомендаций.

Когда школа разрешает учителям выбирать одежду, она делает важный шаг в сторону осознанной свободы. И в том, как мы учим детей, и в том, как мы выглядим.

По материалам We Are Teachers.