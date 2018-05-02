Выиграл очередную медаль по плаванию или музыкальный конкурс, о котором когда-то мечтала мама, но родители почему-то всё равно недовольны. И так всю жизнь. «Неплохо, конечно, но вот сын моей коллеги уже женился, окончил два высших и работает директором». Знакомо? Похоже, вы выросли с родителем-нарциссом. О том, как выявить нарцисса и не попасть в его ловушку — психолог Елена Савчук.

Люди с нарциссизмом прибегают к самым разным манипуляциям, чтобы достичь своих целей. При этом дети нарциссов становятся заложниками. Со стороны такие родители часто кажутся самоотверженными и преданными ребёнку. Но они совершенно не умеют сочувствовать, сопереживать, зато отлично эксплуатируют и подавляют окружающих.

1. «Это не повод для гордости, вот если бы ты выиграл чемпионат мира…»

Жизнь с нарциссами напоминает замкнутую триаду отношений: идеализация — обесценивание — отвержение. И дальше по кругу.

Ребёнка ставят на пьедестал и осыпают подарками, похвалой. Одновременно с этим дают понять, что от него многого ждут. Он особенный, а значит точно не разочарует своих родителей и сделает, что они хотят. Потребности самого ребёнка, равно как и его способности, не учитываются. Если, например, родители видят в своем ребёнке чемпиона по плаванию, то им неважно, что он талантливый флейтист. В этот момент ребёнок понимает, что такой, какой есть, — он родителям не нравится. И начинает строить идеальный образ, который будет достоин родительской любви.

Если достижения ребёнка родителей не впечатляют, то его тут же сбрасывают с пьедестала, начинают критиковать, сравнивать с другими, игнорировать и дают понять, что он их сильно разочаровал. У ребёнка появляется чувство вины и желание во что бы то ни стало дорасти до высоких родительских стандартов.

Иногда прямо, а иногда негласно ребёнку обещают вернуть своё расположение и любовь, если он оправдает надежды. Родительскую любовь нарцисса нужно заслужить

В глазах других нарцисс часто выглядит самоотверженным родителем, который посвятил свою жизнь ребёнку, чьи успехи на 99% обусловлены его усилиями и вниманием. Так нарцисс может получить ещё и восхищение общества. Или сочувствие, если ребёнок особых успехов не добился. Если поставленные родителями цели достигнуты, расслабиться и порадоваться успехам всё равно не выйдет. Перед ребёнком ставится новая цель, а достижение обесценивается: «Это ерунда и не повод для гордости, вот если бы ты сделал это и вот это…».

2. «Что ты там выдумываешь! Не было такого»

Это называется газлайтинг — форма эмоционального насилия, когда манипулятор внушает своей жертве, что её восприятие ситуации неточное, неверное. У человека должны появиться сомнения в реальности происходящего, чтобы он буквально почувствовал себя «сумасшедшим».

Нарцисс часто критикует и высмеивает чувства своего ребёнка, обвиняет его в происходящем. Обычно при этом использует фразы: «Ты спровоцировал меня», «Ты всё преувеличиваешь», «Я такого никогда не говорил», «Этого не было» и так далее. В результате ребёнок начинает сомневаться в себе и своём восприятии ситуации. Когда ребёнок вырастает, он ещё долго не осознаёт, насколько отравляющими были эти отношения. Он не может адекватно оценить новые отношения, потому что не верит своим инстинктам и способности правильно интерпретировать события.

Ещё один приём «чёрный пиар», который используют уже со взрослым человеком, который хочет изменить отношения с нарциссом, выйти из-под его влияния. Схема будет похожей, независимо от того, о ребёнке идёт речь, супруге или просто о когда-то близком человеке. Целей у этого приёма три:

Изобразить жертву неадекватным человеком, который занимается эмоциональным насилием, и отзеркалить её же представление об отношениях с нарциссом.

Спровоцировать ответные шаги и доказать, что другой человек не в себе.

Снова втянуть его в травмирующие отношения, пока он старается оправдаться и доказать всем, что он нормальный человек.

Обычно всё это легко удаётся, учитывая, что нарциссы окружены толпой очарованных людей и других нарциссов.

3. «Подумай о бабушке! Она такого не перенесёт»

Здоровые детско-родительские отношения дают ребёнку ощущение стабильности и безопасности. Нездоровые — полны провокаций. Нарциссы любят создавать треугольники и часто делятся мнением третьей стороны для того, чтобы подтвердить свою точку зрения и удержать контроль.

В отношениях с ребёнком всегда есть тень третьего человека. Например, умершего родственника, потому что его проще идеализировать, соседского ребёнка, телезвезды или случайного знакомого. Это совсем не обязательно какой-то реальный человек и совсем не обязательно его реальное мнение, но манипуляция должна показать, что ребёнок неадекватно себя ведёт, заставить его сомневаться в себе и своих чувствах («моя знакомая в шоке от твоего поведения», «люди не поймут, если узнают, на что ты обижаешься», «прабабушка и руки бы тебе не подала после такого»).

Нарцисс полагается на ревность как на мощный инструмент воздействия, с помощью которого можно заставить ребёнка повиноваться. Поэтому сравнения должны втянуть ребёнка в соревнования и почувствовать неустойчивость своего положения в жизни родителя-нарцисса.

4. «Ты мог бы сделать лучше»

Нарцисс прячется за маской, фасадом потёмкинской деревни — конструкции, состоящей из качеств и черт, которые должны вызвать восхищение. Благодаря тому, что маска очень качественно сделана, сложно понять, где он настоящий, милый и харизматичный или подавляющий и обесценивающий. Ребёнок страдает от когнитивного диссонанса, винит себя в том, что с ним так жестоко обращается самый близкий человек и старается «стать лучше», подтянуться до его стандартов, в то время как ничего плохого не сделал.

На самом деле нарцисс не сочувствует другим. Можно насмерть разбиться, пытаясь до него достучаться

Попытки совершить подвиг ради его любви безусловно ему льстят, потому что подспудно говорят о его грандиозности. Но по сути ребёнок — просто очередной источник питания.

Как не стать заложником родителя-нарцисса?

Маленькие дети беззащитны против своих родителей. Подростки и уже взрослые могут попробовать изменить ситуацию. Плохая новость в том, что сделать это очень нелегко.

Идеальный вариант — если вы живёте вместе и выросли, чтобы можно было разъехаться. Если это пока невозможно, важно отдавать себе отчёт в происходящем. Не покупайтесь на то, что он/она рассказывают о себе или о вас. Не ведитесь на обесценивание или газлайтинг. Если вас ставят на пьедестал и начинают превозносить, тоже не теряйте головы. Помните, что это часть игры, в которую не стоит даже начинать играть. Не спорьте, не старайтесь переубедить. Соглашайтесь и пропускайте мимо ушей всё, что вам говорят. Не ставьте себе целей выиграть или улучшить отношения, это в принципе невозможно. Цель — сделать это общение менее травматичным для себя. Не забывайте периодически тестировать реальность, другие люди смогут подсказать, если в каких-то вопросах нарцисс прав.

Помогает и сократить проводимое вместе время, регулировать его условия. Обычно родители-нарциссы начинают активное сопротивление — они приходят без приглашения, раздают тучи непрошенных советов. Продолжайте сопротивление — важно очень жёстко отстаивать свои границы.

Иллюстрации: Shutterstock (Alexandra Dikaia)