Читая книги об отношениях между матерями и дочерьми, доктор психологии Кэрил Макбрайд всякий раз плакала. Она не могла понять, почему не может вспомнить чувства привязанности и любви в своём детстве, и очень хотела найти объяснение этому. Так родилась книга «Достаточно хорошая», в которой Макбрайд на основе реальных историй исследует (впервые!) проблему материнского нарциссизма и его влияние на жизнь дочерей.

«И мальчики, и девочки страдают из-за нарушения эмоциональных связей, когда кто-то из родителей — нарцисс. Однако мать ещё и служит ролевой моделью для растущей дочери», — утверждает Кэрил Макбрайд.

Мать-нарцисс подталкивает дочь реагировать на окружающий мир так, как делает она сама, а не так, как подходит ребёнку. Девочка постоянно пробует угадать реакцию матери и подстраивается под неё, чтобы заслужить одобрение и любовь. Конечно, она не понимает, что такое поведение служит лишь интересам матери.

«Безусловное принятие ребёнка как уникальной личности — необходимое условие для того, чтобы девочка выросла в уверенную в себе женщину. Если у вас была нарциссическая мать, вы были лишены этого», — пишет Макбрайд. Понятие любви у дочерей матерей-нарциссов искажены. В детстве они пытаются заслужить одобрение матери. Их определение любви — угождать другому, не ожидая ничего взамен. Это негативно влияет на будущие романтические отношения девочек.

Более того, выученные в детстве паттерны и нарциссические черты выросшие девочки, став матерями, могут перенести на своих дочерей и наградить нарциссическими чертами следующее поколение женщин своего рода.

9 особенностей матерей-нарциссов

В повседневной жизни нарциссами называют высокомерных людей, зацикленных на себе и своих желаниях. В психологии нарциссизм — спектральное расстройство, которое может проявляться по-разному: от нескольких черт характера до полномасштабного нарциссического расстройства личности. Согласно Американской психиатрической ассоциации, в США от нарциссического расстройства личности страдают примерно полтора миллиона женщин.

Диагностический и статистический справочник по психическим расстройствам выделяет у нарциссических личностей девять характеристик.

1. Обладают завышенным чувством собственной важности, могут преувеличивать свои достижения и таланты или ожидают признания своего превосходства в любой ситуации. Например, мать говорит только о себе, не задаёт дочери вопросов, не собирается выслушивать её, а делится лишь своими новостями и чувствами.

2. Постоянно фантазируют о безграничных успехах, власти, невероятных достижениях, красоте или идеальной любви. Например, мать зарабатывает уборкой домов и уверена, что её знаменитые клиенты поспособствуют тому, чтобы она прославилась сама.

3. Верят, что они особенные и уникальные, поэтому их могут понять исключительно такие же особенные люди или люди с высоким статусом. Остальных презирают. Например, мать ведёт семью в ресторан и обращается с официантами как со слугами.

4. Жаждут чрезмерного восхищения. Пример: мать требует, чтобы её благодарили, хвалили и делали комплименты за всё, что она когда-либо сделала для вас.

5. Считают, что им все должны. Речь о нереалистичных ожиданиях, что другие люди будут особенно хорошо с ними обращаться или автоматически соответствовать их ожиданиям. Например, мать уверена, что она слишком важная персона, чтобы стоять в очереди.

6. Эксплуатируют других, то есть пользуются окружающими для достижения собственных целей. Например, мать дружит только с теми, кто ей может быть полезен.

7. Демонстрируют недостаток эмпатии: не хотят замечать потребности других людей или беречь их чувства. Например, мать постоянно указывает на «ошибки» дочери, критикует и унижает ее.

8. Часто завидуют другим или считают, что являются объектом зависти других. Например, мать утверждает, что у нее нет подруг, потому что женщины ей завидуют.

9. Демонстрируют надменность, заносчивое поведение и отношение. Например, мать считает, что её дети слишком хороши и не должны играть с ровесниками из менее обеспеченных семей.

Степень нарциссизма может варьироваться. Макбрайд подчёркивает, что даже если у вашей матери нет всех девяти черт, присущих людям с ярко выраженным нарциссическим расстройством личности, её нарциссизм всё равно причинил вам боль. Если это так, то на протяжении жизни вас преследуют три разрушительные установки:

Со мной что-то не так.

Моя ценность в том, что я делаю, а не в том, кем являюсь.

Меня невозможно полюбить.

10 проблем в отношениях с матерями-нарциссами

Исследуя материнский нарциссизм, Макбрайд выявила десять распространённых проблем в отношениях между матерями с нарциссическими чертами и дочерьми. Не имеет значения, сталкивались ли вы в своей жизни со всеми особенностями или лишь с некоторыми из них. Это лишь указывает на то, насколько ярко нарциссизм выражается в поведении вашей матери.

1. Вы замечаете, что постоянно пытаетесь завоевать любовь, внимание и одобрение матери, а угодить ей не удаётся. Матери-нарциссы настроены критично и не принимают дочерей такими, какие они есть.

2. Мать подчеркивает: ей важнее, как что-то выглядит, а не то, что вы чувствуете по этому поводу. Ваши эмоции не имеют для неё значения. Она утешает вас не объятиями, а покупкой новой одежды.

3. Мать завидует вам: из-за внешности, материального благополучия, достижений, образования и даже из-за отношений с отцом.

4. Матери-нарциссы контролируют интересы и занятия своих детей и не поддерживают дочерей в том, что им по-настоящему хочется.

5. В семье всё и всегда крутится вокруг мамы. Нарциссы не терпят отказов и хотят, чтобы все подчинялись их желаниям.

6. Мать не способна проявлять эмпатию. Чувства дочери, растущей рядом с ней, не принимаются всерьез, и она не чувствует своей значимости. Вне зависимости от возраста такие дочери могут замкнуться, перестать говорить о себе или вовсе замечать свои чувства.

7. Мать не справляется с собственными эмоциями. Она «столбенеет» или «исчезает», если речь заходит о чувствах. Она не позволяет ни себе, ни дочери выражать то, что на душе, — их отношения обречены оставаться поверхностями, в них нет глубинной связи.

8. Мать часто критикует и осуждает. Она делает это потому, что не нравится самой себе. Так она растит дочерей чрезвычайно чувствительными к чужому мнению и заставляет их постоянно чувствовать себя недостаточно хорошими.

9. Мать обращается с вами как с подругой, а не как с дочерью. В здоровых отношениях мать выполняет роль взрослого и заботится о ребёнке. Матери с нарциссическими чертами не получили в детстве должной заботы от своих родителей, поэтому в эмоциональном плане напоминают детей, постоянно нуждающихся в поддержке.

Они часто вовлекают маленьких дочерей в мир взрослых, например делятся трудностями в отношениях с мужем. В таком случае дочь начинает чувствовать одиночество и опасность — у нее нет родителя, на которого можно положиться. Она ощущает вину за то, что не может решить проблемы матери и усваивает установку «Я недостаточно хороша».

10. В вашем общении с матерью отсутствуют личные границы. Эмоциональная сепарация — важнейшая часть психологического роста, но нарциссическая мать не позволяет дочери стать отдельной личностью. В семейной жизни у неё нет границ, нет ничего личного. Для матери-нарцисса ребёнок — продолжение её самой: она может разговаривать с дочерью на самые неуместные темы, у нее есть право вмешиваться во всё и делиться информацией с кем угодно.

Как проявляется нарциссизм: поглощающая и игнорирующая мать

Мать может передать дочери опыт познания, уверенность и любовь к себе только в том случае, если сама обладает этими навыками. Более того, чтобы это прошло успешно, женщина должна выстроить глубокие и сбалансированные отношения с дочерью.

Нарциссизм противоположен балансу. В семьях нарциссических матерей всё доведено до крайности. «Оставаясь верными искаженной любви, передающейся из поколения в поколение, большинство матерей-нарциссов уделяют воспитанию дочерей либо чрезмерно много внимания (поглощающая мать), либо очень мало (игнорирующая мать)», — пишет Макбрайд.

Поглощающая мать подавляет дочь заботой, доминирует над каждым аспектом ее жизни и держит их под контролем

Она принимает за дочь все решения и указывает, что носить, как себя вести, что правильно говорить, думать и чувствовать.

Такие матери часто кажутся замечательными. Они вовлечены в жизнь дочерей, делают что-то для них, за них и вместе с ними, поэтому окружающие воспринимают их как заинтересованных родителей. Увы, последствия поведения такого поведения печальны. В итоге у дочерей низкая самооценка, они часто ощущают собственную никчемность.

Игнорирующая мать, наоборот, не уделяет достаточно внимания своему ребёнку. Она не принимает всерьёз или отрицает чувства детей. Исключая особо тяжелые случаи, такие родители обеспечивают ребёнка материально: собственной комнатой, пищей, одеждой, но отказывают дочерям в воспитании, эмоциональной поддержке и эмпатии. Поэтому они чувствуют себя невидимыми и начинают думать, что как личности не имеют значения.

Макбрайд подчеркивает, что два описанных стиля не являются взаимоисключающими. Нарциссическая мать может переключаться с поглощения на игнорирование и обратно. Кроме того, она может выбирать тип поведения в отношении своих дочерей: с одной дочерью быть поглощающей матерью, а с другой — игнорирующей.

Перфекционизм и саботаж: как дети реагируют на нарциссизм матери

Когда две дочери воспитываются одной и той же матерью-нарциссом, они часто берут на себя очень разные роли. Обе девочки думают, что их любят за то, что они делают, но ведут себя по-разному. Одна сестра как бы говорит нарциссической матери: «Хорошо, я покажу тебе, на что я способна и чего достойна». Она становится перфекционисткой, которая постоянно стремится достичь большего. Другая сестра, усвоив ту же установку, начинает считать, что всё бессмысленно и она всё равно ничего не добьется. Она уходит в пассивность и самосаботаж.

Повзрослев, успешные дочери кажутся супергероинями, но их достижения и высокая производительность не приносят удовлетворения или внутреннего комфорта.

Они постоянно борются с чувством собственной несостоятельности и никогда не замечают, сколько всего уже сделано. Они постоянно ищут, что еще могут сделать, чтобы подтвердить свою значимость, и часто доводят себя до выгорания и синдрома хронической усталости. Проблем нет, если вы успешны, занимаетесь любимым делом, при этом хвалите себя и заботитесь о себе.

Увы, многие суперуспешные дочери, страдая от трудоголизма, не умеют сбавить обороты, что доводит их до проблем со здоровьем

Дочери, склонные к самосаботажу, как бы говорят своей нарциссической матери: «Видишь? Вот доказательство того, что я не могу быть той, кем ты хочешь меня видеть!» Они легко сдаются, пытаются заглушить боль при помощи зависимостей, не способны освободиться от саморазрушительных привычек и отказываются реализовать свой потенциал.

Став старше, такие дочери начинают искать замену матери — того, кто бы мог о них позаботиться. Они умны, талантливы и способны на многое, но не верят в себя. Поэтому они находят альтернативные нездоровые способы заставить других людей заботиться о себе: ютятся в подвале тётушкиного дома, оказываются в тюрьме или живут на социальное пособие или пособие по безработице.

Как преодолеть в себе детскую травму

Третью часть своей книги Макбрайд полностью посвящает процессу выздоровления. Она приводит множество упражнений, которые могут помочь принять и прожить травматический опыт, а также рекомендует обратиться к психотерапевту. Конкретные шаги на пути к выздоровлению для дочерей нарциссических матерей выглядят так:

Примите ограничения и проживите чувство горя в связи с тем, что у вас не было той матери, о которой вы мечтали.

Отделитесь психологически от матери и переформулируйте полученные от неё негативные убеждения в позитивные.

Примите собственные чувства, желания и личность.

Научитесь общаться со своей матерью по-новому, более экологично.

Научитесь замечать собственные нарциссические черты и примите решение не передавать это эмоциональное наследие детям.

Научите себя горевать.

За двадцать восемь лет работы психотерапевтом Макбрайд заметила, что большинство людей пытаются пропустить последний этап. Это вполне ожидаемо, ведь пробиться сквозь отрицание и ощутить боль невероятно трудно. Меж тем горевание — самый важный шаг, который играет решающую роль в процессе изменений.

Он начинается с одного решения: вы разрешаете своим чувствам быть. Этому нужно учиться, особенно если вам всю жизнь предлагали заткнуться, не кукситься или ничего не чувствовать, обманывать и притворяться, что всё в порядке, когда на самом деле это не так.

Можно пытаться рационализировать боль, думая: «Я не должна так себя чувствовать» или «Всё было не так уж плохо». Это не поможет. Какие бы эмоции вы ни испытывали, важно позволить им быть. Иногда для этого понадобится остаться одной в тишине. Это важно прожить, не отвлекаясь и не уходя в зависимость от работы или в любую другую, заглушающую эмоции.

Выделите время, чтобы побыть одной и погоревать. Сделайте это несколько раз, пока не начнёте чувствовать облегчение

Дайте эмоциям покинуть тело с их собственной скоростью. Для этого можно остаться одной дома, подолгу гулять, бегать, ходить в горы, ездить за рулём или сидеть в кофейне. Найдите то, что комфортно именно вам.

Во время процесса горевания вы будете переходить через пять стадий: принятие, отрицание, торг, гнев, депрессия. Важно пройти их все и в итоге принять факт, что ваша мать действительно нарциссична и не дала вам той любви, которой вам хотелось и в которой вы нуждались. Только после этого вы сможете по-настоящему прожить горе.

Чтобы процесс горевания проходил эффективно, Макбрайд рекомендует:

Завести дневник. Он символизирует серьезное отношение к выздоровлению. Записывание чувств — ещё один способ отпустить их. Ведение дневника даёт возможность освободиться от травмы.

Не слушать чужих мнений, пока вы находитесь в этом процессе. Из лучших намерений друзья и близкие будут говорить что-то вроде: «Да забудь ты уже об этом», «Ты не можешь изменить прошлое, хватит пытаться» и «Перестань думать о прошлом, живи здесь и сейчас». Они не понимают, что если вы не встретитесь лицом к лицу со своей грустью, она останется с вами навсегда.

Позволить чувству вины быть. Вина неизбежно придёт. Макбрайд отмечает, что во время почти каждой клинической сессии и каждого интервью дочери нарциссических матерей признавались, что им не по себе, ведь они говорят о матерях в негативном ключе. Это культурное табу, которое придётся преодолеть, чтобы исцелиться от травм.

Погоревать о той маленькой девочке, которой вам не удалось стать из-за необходимости рано взять на себя заботу о матери, а иногда и всей семье.

Как общаться с матерью в процессе выздоровления

На этом этапе исцеления важно исследовать способы управлять вашими отношениями и сохранять способность вести себя здоровым образом. Вы изменились, а ваша мать — нет.

Макбрайд утверждает, что при полномасштабном нарциссическом расстройстве личности шансов на эффективное лечение или изменение немного. Здесь важно желание меняться, а клиенты-нарциссы при обращении к терапевту пытаются скорее найти ответы на вопросы о том, как взаимодействовать с другими людьми. Они не предполагают, что проблема может быть в них самих, и быстро уходят, считая, что это с их терапевтом что-то не так.

Нарциссическая мать может быть слишком токсичной, поэтому дочери важно принять решение разорвать контакт с матерью во время выздоровления

Окружающие могут не понять это решение, но вы делаете его ради своего психического здоровья. Если мать не способна измениться и вы постоянно подвергаетесь нападкам и оскорблениям с её стороны, важно понять, что прекращение общения с ней будет более здоровым решением.

За счёт более редкого общения ваш контакт станет вежливым. Важно ничего не ждать от матери, тогда вы будете испытывать меньше разочарований. Макбрайд уточняет, что эта схема лучше всего работает после того, как вы завершите процесс выздоровления, приняв ограничения матери и по-настоящему от неё отделившись.

Как простить маму и нужно ли?

Вам не обязательно ждать одобрения матери, отдаляясь от неё на время терапии. Если же она не оставляет вас в покое, придётся научиться устанавливать личные границы. «Ясно обозначать, что вы будете делать и чего не будете», — пишет Макбрайд.

Многие люди боятся заявить о своих границах, потому что переживают из-за чувств окружающих. Дочери также часто боятся установить их, потому что матери могут разозлиться. Этот страх вполне реален, поскольку нарциссы часто вычёркивают людей из своей жизни.

Важно понять, что мать уже покинула вас в эмоциональном плане, она уже мало что может сделать, чтобы нанести вам схожий по масштабам ущерб

Вот что можно сказать: «Мам, я решаю кое-какие личные проблемы и некоторое время не буду приходить к тебе на ужин по воскресеньям. Мне нужно побыть одной, и я не буду тебе звонить. Когда я закончу, я сообщу тебе об этом. Не нужно звонить мне какое-то время без крайней необходимости. Я не злюсь, и всё это не имеет к тебе никакого отношения. Просто это то, что мне сейчас нужно». Мать может поинтересоваться, всё ли у вас в порядке, и вы можете подчеркнуть, что с вами всё хорошо и вы не сердитесь на неё.

Бывает, что мать продолжает звонить, приходить к вам домой, манипулировать. «Ваша задача — держать границы и не реагировать после того, как вы сообщили ей об этом. Она звонит в дверь, вы не открываете. Она звонит по телефону, вы не берёте трубку. Она заговаривает с вами, вы ещё раз подтверждаете серьёзность своих намерений. То, как она справится с этой ситуацией, — её проблема, не ваша. Вы не несёте ответственность за её чувства. Вы можете вести себя по-доброму и мягко напомнить ей, что вновь начнёте с ней общаться, когда будете в состоянии сделать это».

Многих учат ещё в детстве, что хорошие девочки прощают и забывают обиды. От нас ждут, что мы будем прощать всех, кто нас обижает, потому что это правильно. Макбрайд подчёркивает: «Прощение имеет положительный заряд и помогает в исцелении, если мы видим, что человек не желал нам зла. Однако попытки отрицать боль, которую мы испытали, не принесут ничего хорошего. Более того, отказываясь признавать, что нам причинили вред, и понимать, что человек вполне может сделать это снова (намеренно или нет), мы ставим себя под удар».

Многие неверно воспринимают прощение как оправдание того поведения, которое нанесло нам ущерб. Как будто ничего страшного не произошло. Макбрайд рекомендует прощать лишь тех, кто готов принять на себя ответственность, — после того, как человек признал свою неправоту, осознал её и по-настоящему раскаялся. Автор книги «Достаточно хорошая» советует внутренне отпустить ситуацию, что определённо пойдёт вам на пользу: «Прощение приходит, когда вы проживаете эти чувства для того, чтобы идти дальше и жить своей жизнью».

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