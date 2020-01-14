10 сложных фильмов о конфликте учителя и учеников, которые вы могли пропустить

Сложным отношениям между школьниками посвящён, кажется, каждый второй фильм. Гораздо реже в художественных произведениях, и особенно в кино, серьёзно говорят о проблемах между учениками и учителем. Кинокритик Наталия Эфендиева вспомнила десять фильмов за последние 70 лет, которые доказывают — профессия педагога может быть очень опасной.

Привет, учитель! Рассылка Для тех, кто работает в школе и очень любит свою профессию

1. «Школьные джунгли» («The Blackboard Jungle», 1955)

Метафоричность названия фильма Ричарда Брукса прозрачнее некуда. Ричард Дадьер (Гленн Форд), демобилизовавшись с флота, устраивается в школу, ученики которой сплошь гопники, начинающие бандиты, мигранты. Его коллеги давно махнули рукой на них, однако Дадьер пытается подобрать ключи к молодым людям, а главное, к их негласному вожаку темнокожему Грегори Миллеру (молодой Сидней Пуатье), и разглядеть в них хоть что-то хорошее.

В ответ главного героя и его коллегу темным вечером избивают неизвестные, затем некие таинственные незнакомцы принимаются терроризировать анонимками беременную жену Дадьера. В происходящем Ричард подозревает Грегори, но в финале истинный виновник всеобщих бед разоблачён, а начавшаяся было поножовщина завершается без смертельного исхода.

Фильм поставлен по роману Эвана Хантера.

2. «Детский час» («The Children’s Hour», 1961)

За довольно безобидным названием — трагическая история двух молодых учительниц, которых по навету ученицы обвинили в любовной связи, тем самым восстановив против них сообщество городка, где девушки жили и работали.

В 1934 году американский драматург Лилиан Хеллман написала дебютную пьесу «Детский час», основываясь на реальной истории, случившейся в начале века в Шотландии. В том же году она была поставлена в Нью-Йорке и выдержала несколько сотен представлений. Сама автор настаивала на том, что эта драма не про связь двух взрослых женщин (существовавшей в фантазиях 10-летней вруньи), а про ложь, способной вмиг уничтожить репутации и человеческие жизни. Спустя год кинорежиссер Уильям Уайлер экранизировал нашумевшую пьесу. По причине вероятного вмешательства цензуры Хеллман, выступившей в роли сценаристки, пришлось изменить сюжет и сделать героинь гетеросексуальными. Впрочем, мотив разрушительной лжи был сохранен. В прокат фильм вышел в 1936 году под названием «Эти трое».

Новая экранизация, в соответствии с первоначальным замыслом, стала возможна только спустя четверть века. И ее режиссером снова стал Уильям Уайлер. Роли оклеветанных Карен и Марты сыграли звезды нового Голливуда — Одри Хепберн и Ширли Маклейн. Хепберн к тому моменту была обладательницей «Оскара», а Маклейн ходила в номинантках престижной кинопремии. В отличие от первой версии, вторая завершалась трагически: несмотря на то что ложь все-таки удавалось опровергнуть, Марта кончала жизнь самоубийством.

На русский язык «Детский час» до сих пор не переведена.

3. «Профессиональный риск» («Les risques du métier», 1967)

Жан (Жак Брель) и Сюзанна (Эммануэль Рива) Дусе уже десять лет как учительствуют в школе небольшого городка. У них есть репутация, положение в обществе, уважение окружающих и любовь учеников. Но все это исчезает в одночасье после того, как одна из учениц рассказывает, что Жан пытался ее изнасиловать. Начинается расследование. Появляется вторая юная обвинительница, затем третья. Показания девочек приводят учителя Дусе в камеру предварительного заключения, откуда, согласно тогдашним законам Франции, ему прямая дорога к пожизненному сроку. Сюзанна — единственная, кто пытается доказать невиновность своего мужа.

Режиссер «Профессионального риска» Андре Кайат до начала карьеры в кино работал адвокатом. Итогов полученных наблюдений ему хватило не на один фильм с детективным сюжетом.

Фильм поставлен по роману Симоны и Жана Корнек.

4. «Чужие письма» (1975)

Сюжеты европейских и американских кинокартин о школе в советском кино были, разумеется, невозможны по целому ряду очевидных причин. Правда, это не мешало режиссерам снимать тонкие психологические драмы с критическим взглядом на реальность.

Режиссер Илья Авербах рассказал камерную историю старшеклассницы Зиночки Бегунковой (Светлана Смирнова), которую неосторожно пустила в свой дом классная руководительница Вера Ивановна (Ирина Купченко). Однажды девушка словно невзначай прочитывает письмо, адресованное Вере, рассказывает о нём подружке и в доказательство приносит в школу. И вскоре чуть ли не половина класса оказывается в курсе личной жизни учительницы. А когда в город вернется автор этих писем, художник Игорь, Зина, уверенная, что уж ей-то известны правила жизни, не пустит Веру Ивановну на свидание с ним. Финал обходится без трагедии, но Вера (вероятно, впервые в жизни) переживет жестокое разочарование: посеять во всех без исключения разумное, доброе, вечное оказывается невозможно.

5. «4:0 в пользу Танечки» (1984)

Единственный фильм в нашей подборке, проходящий по жанру комедии, без трагических обертонов и социальной критики.

Недавнюю выпускницу пединститута Татьяну Ивановну Колосову (Наталия Флоренская) назначают классным руководителем 5-го «Б». Всё идет гладко, пока ребята не решают взять над ней шефство, то есть проверить, как у Танечки обстоят дела с эмпатией, чуткостью, душевным теплом и прочими человеческими и профессиональными качествами.

Сперва её испытывают хулиганом Лягушкиным (Саша Вараксин), который технично срывает урок. Затем наступает черед всезнайки Рыбакова (Женя Лившиц), позвавшего Татьяну Ивановну стоять в очереди за собранием сочинений Чехова морозной зимней ночью. После чего главный классный заводила врет, что тяжело заболел. Танечка несётся к ученику с вареньем, лимоном и лекарствами.

Все испытания молодой педагог проходит достойно и не выдерживает только на последнем и, в общем-то, случайном. Мальчишки приносят в класс портфель с мороженым, чтобы отпраздновать удачное завершение эксперимента. Мороженое предательски тает, пока Татьяна Ивановна рассказывает о творчестве очередного русского писателя.

6. «187» («One Eight Seven», 1997)

На одном из рядовых уроков Тревор Гарфилд (Сэмюэл Л. Джексон) открывает учебник и видит цифры «187» — номер статьи за убийство. И на следующей перемене негласный приговор приводится в исполнение: учителя пытается убить великовозрастный школьник. После этого эпизода педагогическая карьера Тревора временно замирает.

Поправившись, герой перебирается в другой город и устраивается временным учителем. Ему достаётся не самый прилежный класс, в котором верховодит бритоголовый Сезар Санчес (Клифтон Коллинз — младший). Гарфилду понемногу удаётся найти диалог почти со всеми. Но в один из вечеров на пустыре убивают подростка Бени, в школе устраивают судилище, и Тревора назначают виновным. Учителя обвиняют в расизме и прочих грехах, избивают, на стенах его дома рисуют уже знакомые цифры «1, 8, 7» и душат собаку его подруги и коллеги Эллен.

Чтобы остановить нарастающий кошмар, Гарфилд соглашается сыграть с Санчесом в «русскую рулетку».

7. «Последний урок» («La Journée de la jupe», 2008)

Соня Бержерак (Изабель Аджани) много лет преподаёт в муниципальной школе. Среди учеников преобладают подростки из мигрантской, прежде всего мусульманской, среды. Гранит науки они грызут без энтузиазма, предпочитая более необременительные занятия — проституцию, воровство, грабежи. Соню они ни во что не ставят, насмехаются над ее стилем одежды (она предпочитает носить юбки и платья), угрожают и хамят. В начале очередного урока учительница отбирает у одного из учеников пистолет и с его помощью решает привить любовь к Мольеру. К месту происшествия прибывает спецназ, а тем временем в наглухо запертом зале вскрывается один конфликт за другим.

8. «Охота» («The Hunt», 2012)

Лукас (Мадс Миккельсен) живет в небольшом городке, работает в местном детском саду и переживает непростой развод. Маленькие воспитанники его обожают, причём настолько, что некоторые переходят личные границы — обнимают и целуют его. Воспитателю это совсем не нравится. Один такой эпизод заканчивается фатально: маленькая Клара, отвергнутая Лукасом, рассказывает директору детсада о его домогательствах. Девочке верят безоговорочно, а от уже бывшего воспитателя отказываются даже близкие друзья. Горожане с азартом включаются в травлю, и ход событий не меняется даже после того, как девочка признается в клевете.

9. «Ученик» (2016)

Первое название этой картины «(М)ученик», но буква «м» вместе со скобками исчезла, и остался только «Ученик». До того, как экранизировать пьесу немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, Кирилл Серебренников поставил ее в «Гоголь-центре».

Старшеклассник Вениамин (Петр Скворцов) убежден, что мир погряз во лжи, зле и лицемерии. Все святое поругано, и только он — носитель исключительно высокой нравственности и морали — способен спасти окружающих от катастрофы. Фонтанируя цитатами из Священного Писания, молодой человек терроризирует религиозным пуризмом родную мать (Юлия Ауг), одноклассников и далее всю школу. Юношескому напору противостоит только учительница биологии Елена Львовна (Виктория Исакова), и Веня направляет на неё всю свою энергию.

10. «Училка» (2016)

Фильм Алексея А. Петрухина можно считать вольным ремейком «Последнего урока» Жан-Поля Лильенфельда. Ирина Купченко играет учительницу истории, которую вот-вот должны отправить на пенсию. На уроке один из учеников упрекает Аллу Николаевну в том, что её поколение угробило прекрасную страну Советский Союз, что ее дочь живет в Германии и чуть ли не симпатизирует фашизму. Тем временем у его одноклассника обнаруживается пистолет, который учительница сначала конфискует, а затем с его помощью берёт в заложники весь класс. Но пистолет переходит обратно к подросткам.